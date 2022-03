Mina the Hollower: Yuzu Koshiro contribuirà alla colonna sonora

Siamo sicuri che i tanti appassionati di retrogaming che leggono le nostre pagine non si saranno persi l’annuncio di Mina the Hollower, la nuova creazione di Yacht Club Games che strizza decisamente l’occhio agli action adventure anni ’90. Ebbene, a quanto pare i lavori sul gioco in questione potranno contare anche sull’aiuto di un nome importante di quel periodo storico. Stiamo parlando del compositore Yuzo Koshiro, noto in particolare per aver creato le colonne sonore di Streets of Rage, dei primi capitoli della serie Ys e di ActRaiser.









Da allora, Yuzu Koshiro non si è certo seduto sugli allori: negli ultimi anni ha contribuito alle colonne sonore di Monster Boy and the Cursed Kingdom, di Super Smash Bros. Ultimate e di The Wonderful 101. Ricordiamo che per Mina the Hollower è in corso una campagna Kickstarter che si chiuderà nella giornata di venerdì 5, e che ha già ampiamente superato il suo obiettivo minimo di 280.000€. Al momento della scrittura manca pochissimo perché il progetto di Yacht Club Games superi il traguardo di un milione di euro, e non dubitiamo che ci riuscirà prima della fine della campagna.