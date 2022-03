Trust presenta le cuffie wireless GXT 391 THIAN

Siete alla ricerca di un nuovo paio di di cuffie wireless, e non vi dispiacerebbe che tenessero d’occhio anche l’impatto ambientale? Allora forse le GXT 391 THIAN di Trust potrebbero essere proprio ciò che fa al caso vostro. Questo headset è infatti utilizzato realizzando l’85% di plastica riciclata, e il suo packaging è stato prodotto utilizzando cartone ricavato da fibre di legno riciclate, senza elementi in plastica o schiuma.

Ovviamente, questo non significa che le GXT 391 THIAN abbiano lasciato da parte la qualità. Grazie al loro peso contenuto (appena 197 grammi) e allo strato superiore in rete garantiscono un uso confortevole, mentre i padiglioni in similpelle assicurano un completo isolamento. La batteria ricaricabile ha una durata da 13 ore. Le cuffie sono in vendita presso i rivenditori autorizzati e sul webshop Amazon di Trust al prezzo di 69,99€.