Forspoken è stato rinvato, uscirà nel mese di ottobre

Square Enix e Luminous Productions hanno da poco annunciato di aver rinviato la data d’uscita di Forspoken. Inizialmente previsto per il maggio di quest’anno, l’open world uscirà invece l’11 ottobre 2022 su PC e PS5. Come si può leggere nel messaggio condiviso via Twitter, gli sviluppatori utilizzeranno le settimane aggiuntive per dedicarsi alla rifinitura del loro gioco, e assicurare che l’avventura di Frey sia all’altezza delle aspettative.

La storia di Forspoken vede una giovane ragazza ritrovarsi misteriosamente catapultata in un un universo alternativo popolato da creature fantastiche. Fortunatamente per le sue speranze di sopravvivenza, la protagonista scoprirà ben presto di possedere doti magiche straordinarie, che le permetteranno di districarsi fra i numerosi pericoli del mondo di Athia.