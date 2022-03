God of War: Amazon sarebbe al lavoro su una serie TV

Mentre anche l’utenza PC finalmente può godere di God of War, pare che Sony sia in trattativa con Amazon per la realizzazione di una serie TV in live-action dedicata proprio al celebre action adventure targato Santa Monica Studio.

La notizia rimbalza sulle colonne di Deadline, dove leggiamo che il colosso dell’e-commerce vorrebbe produrre un adattamento televisivo basato su God of War. La serie dovrebbe essere curata da Mark Fergus e Hawk Ostby, già autori e producer dell’acclamato The Expanse, nonché da Rafe Judkins, ossia lo showrunner di The Wheel of Time. Nel progetto verrebbero coinvolti anche Sony Pictures Television e PlayStation Productions.

Quella tratta da God of War non sarebbe la prima serie TV basata su una proprietà intellettuale dei PlayStation Studios: oltre a quella di The Last of Us targata HBO, infatti, avremo anche un adattamento di Twisted Metal curato dagli autori di Deadpool. Nel frattempo un altro franchise videoludico di Sony è da poco arrivato sul grande schermo: stiamo ovviamente parlando del film di Uncharted.

