Chorus si aggiorna con ray tracing, supporto a HOTAS e DualSense

Il viaggio fra le stelle (e i raggi laser) di Chorus si prepara a diventare ancora più immersivo. Lo studio di sviluppo Deep Silver Fishlabs ha infatti preparato un nuovo aggiornamento che aggiungere il supporto al ray tracing su PC, PS5 e Xbox Series X|S. Il tutto, naturalmente, tramite aggiornamento gratuito. Su PC arriverà anche l’integrazione della tecnologia DLAA di Nvidia.









Non è finita qui: per offrire una migliore esperienza non solo visiva ma anche tattile, gli sviluppatori hanno aggiunto anche il supporto al feedback aptico del controller DualSense su PS5, e ai controller HOTAS su PC. Per chiudere, vi segnaliamo che Chorus è attualmente scontato del 25% su Steam.