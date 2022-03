Steam Deck è compatibile con Xbox Cloud Gaming tramite Microsoft Edge

Pare che quando si tratta dello Steam Deck, quella fra Valve e Microsoft sia una cooperazione che sta dando ottimi frutti. Dopo l’annuncio del supporto ufficiale al sistema operativo Windows pochi giorni fa, la console portatile può ora vantare anche la compatibilità con il servizio Xbox Cloud Gaming. Come possiamo leggere in un messaggio su Reddit scritto dalla rappresentante di Microsoft Missy Quarry, l’accesso a questo servizio avviene tramite la beta di Microsoft Edge, il browser della Casa di Redmond. Non è però necessario usare Windows: potrete usare Xbox Cloud Gaming anche sul sistema operativo standard dello Steam Deck, che ricordiamo essere basato su Linux.

Chiaramente, visto che la funzionalità è ancora in beta, non vi basterà premere un tasto per accedere ad Xbox Cloud Gaming. Sono necessari una serie di passaggi che Microsoft ha comodamente raccolto in un’unica pagina.