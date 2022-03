Prince of Persia: in sviluppo un nuovo gioco ispirato a Ori?

Pare che Ubisoft stia producendo un nuovo videogioco appartenente al franchise di Prince of Persia, tuttavia questo presunto nuovo capitolo della saga sarebbe molto diverso dai precedenti dal momento che trattebbe ispirazione dai due Ori di Moon Studios.

L’indiscrezione viene riportata da Tom Henderson, lo stesso giornalista che ha svelato le indiscrezioni circa un possibile sequel di Immortals Fenyx Rising. A quanto pare, questo nuovo Prince of Persia dovrebbe essere un action platform in 2.5D sviluppato da Ubisoft Montpellier in collaborazione con altri studi della compagnia transalpina. Non si conoscono ulteriori dettagli, ma è plausibile che si tratti di un metroidvania se davvero il progetto trae ispirazione da Ori and the Blind Forest (e seguito).

Per quanto riguarda il remake di Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo, invece, i lavori starebbero andando avanti ma pare che il team si sia ritrovato ad apportare un bel po’ di modifiche in seguito all’accoglienza molto tiepida da parte dei fan.

