Marvel's Avengers: in uscita una nuova patch che modifica il War Table

Crystal Dynamics e Square Enixh hanno fatto sapere che a breve pubblicheranno la patch 2.3 di Marvel’s Avengers. Questo aggiornamento apporterà diverse modifiche al War Table, dunque al funzionamento di alcune missioni e ai livelli di potere delle diverse regioni di gioco.

In particolare, l’update farà sì che le missioni non cambieranno ogni quarto d’ora, invece queste rimarranno sempre disponibili in modo tale da essere accessibili in ogni momento.

Ogni regione avrà poi un livello di potere minimo e uno massimo suggerito, inoltre verranno aggiunte anche alcune missioni inedite: tra queste un Vault e un Villain Sector.

La patch 2.3 di Marvel’s Avengers sarà disponibile su tutte le piattaforme il prossimo 24 marzo.

