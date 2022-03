Ghostwire: Tokyo, rivelati requisiti hardware e dettagli del lancio su PC

Tramite un messaggio pubblicato su Steam, Tango Gameworks ha pubblicato varie informazioni pertinenti al lancio di Ghostwire: Tokyo. La nuova creazione dello studio di Shinji Mikami darà il via ai preload alle ore 18:00 di oggi, mentre l’uscita del gioco è prevista per l’una di notte di venerdì 25. Sono stati inoltre rivelati i requisiti hardware del gioco, prevedibilmente piuttosto altini. Le specifiche minime, cioè quelle necessarie per far girare Ghostwire: Tokyo a 30 fps e risoluzione 1280×720, richiedono infatti una NVIDIA GTX 1060 6GB / AMD RX5500 XT, un Core i7 4770k / Ryzen 1600 e 12 GB di RAM. Potete trovare specifiche più dettagliate, incluso il necessario per il ray tracing, nella tabella riassuntiva in calce a questo articolo.

Condividi con gli amici Inviare