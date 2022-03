Vampire Survivors: novità su roadmap e contenuti futuri

Fra un aggiornamento e l’altro per il roguelite bullet hell Vampire Survivors, lo sviluppatore Luca “poncle” Galante ha voluto parlare anche dei piani da qui al lancio, presentando una roadmap dei contenuti. Come prima cosa, lo sviluppatore ha spiegato come l’incredibile successo del gioco, nato sostanzialmente come hobby, lo abbia spinto ad aumentare significativamente il contenuto originariamente previsto per la versione 1.0, aggiungendo nuovi personaggi, armi e livelli. Attualmente, dunque, poncle ritiene che la percentuale di completamento si aggiri attorno al 70%.

Per quanto riguarda le novità in arrivo nelle prossime settimane, poncle ha accennato alle Arcanas, che saranno introdotte nel corso del mese di aprile e che introdurranno ulteriore varietà alle build disponibili. Non sono mancati accenni a un’altra importante meccanica di gameplay che sarà introdotta più a lungo termine, ma in questo caso non è stata presa nessuna decisione definitiva; è pero possibile che si tratterà di una qualche variazione di una modalità infinita.

Il lungo messaggio parla anche di varie considerazioni relative al motore di gioco. Non è infatti un mistero che, nelle fasi più concitate, Vampire Survivors tenda a trasformarsi in una presentazione in Powerpoint. Ma i lavori attualmente non si stanno concentrando sull’ottimizzazione o su altre funzionalità come la riassegnazione dei tasti, e Luca “poncle” Galante ha spiegato perché. È infatti in corso il trasferimento del gioco su un nuovo motore, finalizzato proprio a rendere più fluida l’esperienza di gioco, sia su PC che su Steam Deck. L’implementazione definitiva di questo nuovo motore – che non porterà alla perdita dei salvataggi, promette lo sviluppatore – avverrà nel corso della prossima estate e permetterà a Vampire Survivors di essere compatibile anche con i dispositivi mobili.