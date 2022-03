PlayStation Plus: la Collection su PS5 rimarrà immutata

Con la rimodulazione dell’abbonamento al servizio PlayStation Plus annunciata nella giornata di ieri, in molti si sono chiesti cosa succederà alla Collection disponibile esclusivamente su PS5. Questa consente ai possessori della console abbonati al Plus di accedere a una ventina di titoli per PS4 senza alcun costo aggiuntivo.

Ebbene, stando a quanto dichiarato da un portavoce di Sony alla redazione di IGN, la PlayStation Plus Collection rimarrà sostanzialmente immutata. Gli utenti in possesso di una PS5 potranno continuare ad accedere a titoli del calibro di Days Gone, Bloodborne, Fallout 4 e Persona 5 anche dopo il lancio del nuovo servizio previsto a giugno, a patto chiaramente di aver sottoscritto almeno l’abbonamento Essential (il livello base) al nuovo PlayStation Plus.

