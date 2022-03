Captain Tsubasa: Rise of New Champions, disponibili nuovi contenuti gratuiti

Novità in arrivo per gli appassionati del calcio secondo Yōichi Takahashi: Bandai Namco ha infatti da poco rilasciato una nuova serie di contenuti gratuiti per Captain Tsubasa: Rise of New Champions. Fra le novità introdotte, possiamo trovare la nuova modalità Incontro Freestyle, che vedrà apparire sul campo da gioco potenziamenti di vario tipo, così da rendere ancora più adrenaliniche le nostre partite.









Captain Tsubasa: Rise of New Champions vedrà inoltre l’arrivo di un nuovo percorso per la modalità storia New Hero, che ci permetterà alla Hirado MS, e di giocare assieme all’abilissimo difensore Jito e all’acrobatico attaccante Sano; anche questa aggiunta è completamente gratuita. Bandai Namco ha anche in serbo una nuova stagione di DLC, che darà accesso a un totale di nove giocatori. La prima parte del Season Pass 2 sarà disponibile a partire da domani, e introdurrà i giocatori Taro Misaki, Hikaru Matsuyama e Karl Heinz Schneider, che potranno essere sbloccati dopo aver completato i relativi eventi storia.