L'E3 2022 è stato definitivamente cancellato

Purtroppo non si tratta di un pesce d’aprile giacché la notizia risale alla tarda serata di ieri: l’ESA ha confermato di aver cancellato l’E3 2022, che dunque non si terrà nemmeno in formato digitale, come inizialmente annunciato.

In una nota stampa diffusa dalla redazione di Polygon, gli organizzatori fanno sapere che concentreranno tutte le loro energie e risorse per mettere in piedi l’edizione 2023 dell’E3, che dunque proporrà un nuovo formato interattivo in grado di coinvolgere sia la stampa che i videogiocatori e gli sviluppatori.

Nel frattempo, il giornalista Geoff Keighley ha precisato che il suo evento virtuale, la Summer Game Fest, si terrà come da previsione nel corso del prossimo mese di giugno. Ulteriori dettagli a riguardo verranno diffusi nelle prossime settimane.

