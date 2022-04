Astral Ascent: l'Accesso Anticipato prenderà presto il via

Dopo un anno di lavori e una campagna Kickstarter coronata da successo, Astral Ascent sbarcherà in Accesso Anticipato su Steam il 12 aprile. A rivelarlo ci ha pensato un trailer pubblicato di recente da Hibernian Workshop, che mostra sequenze di gameplay del gioco e introduce quello che sembra un avversario decisamente importante a livello narrativo.









La versione in Accesso Anticipato avrà un prezzo di lancio di 21,99€, includerà due personaggi giocabili (l’assassina Ayla e il lottatore Kylan), cinque boss Zodiac da sconfiggere (Taurus, Capricorn, Virgo, Leo e Sagittarius) e due mondi da esplorare. Naturalmente, nel corso dei prossimi mesi lo studio aggiungerà altri personaggi, nemici e mondi di gioco; è previsto che i lavori di sviluppo durino fino al 2023. Oltre a uno stile visivo decisamente accattivamente, per la sua colonna sonora Astral Ascent può contare sulla cantante di Nier e NieR: Automata Emi Evans e sul compositore Dale North (Marble Knights, Wizard of Legend, Dreamscaper). Ricordiamo che Hibernian Workshop è lo stesso studio che ha creato Dark Devotion.