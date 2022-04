SnowRunner sta per aggiornarsi su PS5 e Xbox Series X|S

Saber Interactive ha annunciato di essere al lavoro su un aggiornamento di SnowRunner che andrà a migliorare le performance del gioco su PS5 e Xbox Series X|S.









Il publisher Focus Entertainment ha difatti confermato che, dopo la pubblicazione dell’update, SnowRunner girerà a risoluzione 4K e a 60 fps sia su PS5 che su Xbox Series X (nessuna notizia per quanto riguarda Series S). La versione per la console PlayStation, inoltre, supporterà i feedback aptici del controller DualSense.

L’aggiornamento del gioco verrà diffuso il prossimo 31 maggio. I possessori di SnowRunner per PS4 e Xbox One potranno accedere gratuitamente all’update.