Il videogioco di ruolo narrativo Citizen Sleeper uscirà a maggio

Jump Over the Age, lo studio indipendente che ha dato i natali al delizioso In Other Waters, ha annunciato la data di uscita del suo prossimo progetto: si tratta di Citizen Sleeper, un videogioco di ruolo con una forte enfasi sulla narrazione ambientato su una stazione spaziale in rovina ai margini di una società capitalista interstellare.









Citizen Sleeper ci metterà nei panni di un dormiente: una consapevolezza umana digitalizzata in un corpo artificiale. Sarà nostro compito gestire il tempo e le risorse a nostra disposizione. All’inizio di ogni ciclo dovremo decidere cosa fare del nostro tempo: potremo impiegarlo lavorando nei cantieri o facendo un turno al bar. O magari per cercare componenti rari nei mercati e già che ci siamo fare uno spuntino tra i banchi di street food. Svolgendo varie attività avremo modo di conoscere una gran varietà di personaggi, stringere o infrangere alleanze, e scoprire la verità sulla corporazione che vuole assolutamente mettere le mani sul nostro corpo.

Citizen Sleeper sarà disponibile dal 5 maggio su PC (via Steam), Nintendo Switch e console Xbox. Sarà inoltre presente sul catalogo del servizio Game Pass sin dal lancio.