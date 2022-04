Sniper Elite 5 è entrato in fase gold, tutto pronto per l'imminente uscita

Rebellion ha fatto sapere di aver concluso lo sviluppo di Sniper Elite 5 e quindi è tutto pronto per l’uscita fissata alla fine del prossimo mese. Il gioco è appena entrato in fase gold: ciò significa che i lavori sono stati terminati e il gioco sta per essere inviato ai rivenditori di tutto il mondo.

Sniper Elite 5 torna a metterci nei panni del tiratore scelto Karl Fairburne, questa volta impegnato in una missione ad alto rischio in Francia, lungo la costa della Bretagna, per provare a fermare la misteriosa Operazione Kraken portata avanti dalla Germania nazista nella Seconda Guerra Mondiale.

Il gioco sarà disponibile come previsto dal 26 maggio su PC e console. Sarà inoltre incluso al day one nel catalogo del servizio Xbox Game Pass.

