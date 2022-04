Demon Slayer: The Hinokami Chronicles, annunciati i personaggi DLC

Gli scontri a suon di armi bianche e poteri magici di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles stanno per arricchirsi di nuovi lottatori. Come rivelato all’interno delle pagine di Weekly Jump e riportato da Gematsu, per il picchiaduro arena di CyberConnect2 diverrà presto disponibile il DLC Additional Characters Pack, che includerà:

Tengen Uzui

Daki

Gyutaro

Nezuko Kamado (Awakened Form)

Tanjiro Kamado (Entertainment District Arc)

Zenitsu Agatsuma (Entertainment District Arc)

Inosuke Hashibira (Entertainment District Arc)

Il loro arrivo su Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles, previsto per la prossima estate, non sarà accompagnato da ulteriore contenuto narrativo: i sette personaggi potranno infatti essere utilizzati solamente nella modalità Versus.