Back 4 Blood: un trailer dedicato all'espansione Tunnels of Terror

Manca ormai poco al lancio di Tunnels of Terror, prima espansione per lo sparatutto cooperativo Back 4 Blood. Annunciato a inizio marzo e in arrivo il 12 aprile, questo DLC introdurrà i Ridden Hives, percorsi sotterranei labrintici e non particolarmente accoglienti… ma anche ricchi di equipaggiamento di ottima qualità, come ci spiega l’ultimo trailer preparato da Turtle Rock Studios.









Non ci saranno solo i Ridden Hives però in Tunnels of Terror. L’espansione di Back 4 Blood introdurrà anche due nuovi Cleaner (Sharice ed Heng), tre nuovi nemici infetti speciali e sette nuove armi leggendarie, più oggetti cosmetici di vario tipo e carte aggiuntive. Per poter accedere a questi contenuti, sarà sufficiente che una sola persona nel gruppo di gioco abbia acquistato il DLC.