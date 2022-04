Bungie starebbe lavorando a una serie animata su Destiny

Pare che Bungie stia progettando di realizzare una serie animata ambientata nell’universo narrativo di Destiny. Lo veniamo a sapere grazie a un annuncio lavorativo pubblicato dalla stessa compagnia, che difatti è alla ricerca di un Senior Producer che sia in grado di occuparsi di portare il franchise in nuove categorie di media, dunque fumetti, serie TV, film e romanzi.

Da notare, però, che tra i requisiti richiesti figura l’esperienza pregressa con i prodotti su licenza, in particolare nel campo dell’animazione e nella realizzazione di prodotti televisivi, lasciando intendere che quello sarà il focus principale della persona che andrà a rivestire tale ruolo.

La ricerca di nuovo personale arriva all’indomani dell’acquisizione di Bungie da parte di Sony, nonché dopo il lancio de La Regina dei Sussurri, la nuova espansione di Destiny 2 pubblicata sul finire di febbraio.

