Returnal: arriva l'aggiornamento Ascensione e la modalità cooperativa

È ora disponibile su Returnal l’aggiornamento gratuito Ascensione, che introduce la modalità cooperativa a due giocatori e la Torre di Sisifo. Quest’ultima è una nuova sfida infinita e proceduralmente generata, che oltre ad offrire un’occasione di mettere alla prova ciò che abbiamo imparato affrontando i pericoli di Atropos presenti nel gioco base svelerà anche altri dettagli su Selene e sul pianeta su cui è precipitata. Attenzione, perché in questa sfida sarete soli: la modalità cooperativa non è prevista per la Torre di Sisifo.

Se siete curiosi di saperne di più, vi ricordiamo che pochi giorni fa Housemarque ha pubblicato un lungo video di gameplay, che presenta nel dettaglio cosa aspettarsi dall’aggiornamento. Returnal è attualmente disponibile solo su PS5.