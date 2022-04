The Witcher 3 ha venduto oltre 40 milioni di copie dal lancio

A distanza di ben sette anni dal lancio, le vendite di The Witcher 3: Wild Hunt non accennano a fermarsi, complice anche la rinnovata popolarità della saga grazie alla spinta della serie TV targata Netflix, le cui riprese della terza stagione sono appena iniziate.

Ora CD Projekt fa sapere che le vendite di The Witcher 3 hanno superato quota 40 milioni di copie, mentre quelle dell’intera serie superano le 65 milioni di unità.

Nel frattempo, però, la stessa compagnia polacca ha annunciato il rinvio a data da destinarsi delle versioni PS5 e Xbox Series X|S di The Witcher 3, il cui sviluppo verrà sviluppato internamente da CD Projekt RED. Vi ricordiamo, infine, che lo studio ha da poco fatto partire i lavori su un nuovo capitolo della saga che con buona probabilità avrà un protagonista diverso dall’amatissimo Geralt di Rivia.

Condividi con gli amici Inviare