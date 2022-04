Return to Monkey Island: i primi screenshot dell'avventura di Ron Gilbert

Annunciato a sorpresa all’inizio del mese, Return to Monkey Island ha immediatamente attivato le ghiandole salivari di molti videogiocatori con qualche anno sulle spalle, compresa la quasi totalità della nostra redazione, per questo ci fa molto piacere pubblicare i primi screenshot ufficiali del gioco diffusi da Ron Gilbert e compagni nelle scorse ore.

Come potete notare dalle immagini a corredo di questa notizia, lo stile grafico di questo nuovo capitolo della celebre saga di avventure grafiche si distanzia molto dagli altri titoli della serie firmati da Ron Gilbert. Messa da parte la grafica pixellosa dei videogiochi degli anni Novanta sviluppati con lo SCUMM, Return to Monkey Island punta su un’estetica molto “cartoonosa” con delle linee squadrate e un tono generale piuttosto caricaturale.

In una recente intervista pubblicata su The Verge, gli autori Ron Gilbert e Dave Grossman hanno confermato che, nonostante il cambio estetico decisamente radicale, Return to Monkey Island sarà una classica avventura punta e clicca. I due, però, non hanno reso noto alcun dettaglio circa la trama o le ambientazioni.

Per ora dobbiamo accontentarci di queste informazioni, in attesa di saperne di più e di mettere le mani sul prodotto completo. Il gioco, lo ricordiamo, sarà disponibile entro la fine del 2022 su piattaforme non ancora ufficializzate.