Xenoblade Chronicles 3: la data di uscita è prevista per il mese di luglio

In un incredibile capovolgimento di eventi, Nintendo ha annunciato che la data di uscita di Xenoblade Chronicles 3, originariamente prevista per il mese di settembre, sarà invece il prossimo 29 luglio. L’annuncio arriva accompagnato da un nuovo trailer, che ci permette di tuffarci ancora una volta nell’impianto narrativo di questo capitolo della serie, strettamente collegato ai primi due. Non manca nemmeno qualche spezzone di gameplay.









Nei panni dei due protagonisti Noah e Miyo, ci troveremo impegnati a scoprire la verità sul conflitto che contrappone le due nazioni di Keves e Agnus. In battaglia, potremo controllare fino a un totale di sette personaggi e fare uso della meccanica Sintonia, che in condizioni specifiche permetterà alle tre coppie di personaggi di dare vita alla potente forma Uroboros. Xenoblade Chronicles 3 riceverà anche una Collector’s Edition speciale, disponibile in esclusiva nel My Nintendo Store, che includerà una confezione illustrata da Masatsugu Saito, un artbook a colori di più di 250 pagine e una custodia in acciaio per la scheda di gioco.