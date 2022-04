Assassin's Creed Origins arriverà su Xbox Game Pass in futuro

Il consueto messaggio su Xbox Wire tramite cui vengono annunciati i giochi in arrivo su Xbox Game Pass oggi contiene una sorpresa speciale. Microsoft ha infatti rivelato che nel corso dei prossimi due mesi il suo servizio a sottoscrizione vedrà l’arrivo sia di Assassin’s Creed Origins che di For Honor: Marching Fire Edition, che oltre al gioco base include anche i guerrieri dell’antica Cina; entrambi i titoli saranno disponibili sia su PC che su console e cloud, naturalmente tramite Ubisoft Connect.

Ma Assassin’s Creed Origins e For Honor non sono l’unica novità in arrivo per gli abbonati Xbox Game Pass. Al servizio andranno presto ad aggiungersi anche Need for Speed Hot Pursuit Remastered in versione cloud, il survival a tema zombie 7 Days to Die e chiaramente l’attesissimo Bugsnax. Ecco la lista completa di titoli e la data in cui saranno disponibili.

F1 2021 (Cloud) – Disponibile da oggi

(Cloud) – Disponibile da oggi Need for Speed Hot Pursuit Remastered (Cloud) – Disponibile da oggi

(Cloud) – Disponibile da oggi Turnip Boy Commits Tax Evasion (Cloud, Console e PC) – Disponibile da oggi



(Cloud, Console e PC) – Disponibile da oggi 7 Days to Die (Cloud, Console e PC) – 26 aprile



(Cloud, Console e PC) – 26 aprile Research and Destroy (Console e PC) – 26 aprile

(Console e PC) – 26 aprile Bugsnax (Cloud, Console e PC) – 28 aprile

(Cloud, Console e PC) – 28 aprile Unsouled (Console e PC) – 28 aprile