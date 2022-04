Tiny Tina's Wonderlands: annunciato il DLC Coiled Captors

Non è passato molto tempo dall’uscita di Tiny Tina’s Wonderlands (qui la nostra recensione) e già Gearbox Software è pronta a offrirci altro contenuto. Nel corso delle ultime ore, gli sviluppatori hanno infatti rivelato Coiled Captors, primo DLC del gioco che sarà disponbile a partire dalla giornata di domani. C’è pure un trailer, che ci mostra le nuove ambientazioni e sopratutto il nuovo cattivone che dovremo andare a sconfiggere.









Tiny Tina’s Wonderlands: Coiled Captors ci porta infatti sull’Altura della Bruma Onirica, dove l’enigmatico chiromante Vesper darà il via a un percorso che ci porterà ad affrontare Chums, un Antico Dio imprigionato da secoli. Particolarità interessante di questo boss sono le sue quattro diverse forme che si sbloccheranno nel tempo, una più temibile dell’altra. Sconfiggerle ci permetterà di ottenere anime perdute, che potremo utilizzare per far girare la Ruota del Destino di Vesper e ottenere così sfavillante bottino.

Il DLC include anche aggiornamenti per le Camere del Caos: una volta terminato il contenuto di Coiled Captors, i suoi nemici e boss verranno aggiunti alla modalità endgame.