Wrath of the Lich King Classic annunciato da Blizzard

Oltre ad aver annunciato World of Warcraft: Dragonflight, nuova espansione della sua serie di MMORPG, Blizzard non ha dimenticato di dare uno sguardo anche al passato. Ha infatti ricevuto conferma ufficiale Wrath of the Lich King Classic, versione rimasterizzata del capitolo uscito originariamente nel 2008. Chiaramente c’è pure un trailer d’annuncio dal taglio cinematografico.









Wrath of the Lich King Classic uscirà nel corso del 2022, come aggiornamento gratuito per tutti i giocatori con un abbonamento a World of Warcraft attivo. L’espansione ci porterà nelle gelide terre di Northrend, rivivendo momenti chiave della storia di Arthas come il massacro di Stratholme. L’espansione metterà a nostra disposizione una nuova classe: a partire dal livello 55 potremo infatti scegliere il percorso del Cavaliere della Morte, che sfrutta il potere dell’oscurità per combattere contro il male che minaccia Azeroth. Sarà inoltre introdotta la professione Inscription, e il livello massimo sarà alzato a 80.