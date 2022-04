Overwatch 2: manca poco all'inizio della beta PvP, pubblicati i requisiti

Mancano ormai poche ore all’inizio della beta PvP di Overwatch 2, prima di varie sessione di testing previste da Blizzard per il suo sparatutto. I cancelli dei server apriranno oggi alle ore 20:00, anche se ricordiamo che l’accesso è solo su invito; questi ultimi saranno mandati tramite mail a partire dalla stessa ora, e per tutta la durata del test. Sarà inoltre possibile accedere alla beta tramite i Twitch Drops, presenti su alcuni canali selezionati la cui lista completa trovate sul sito ufficiale. Per poter partecipare alla beta sarà inoltre necessario possedere una licenza di Overwatch, o in alternativa ricorrere alla sua versione trial. Per questa sessione di testing è previsto il ricorso solo alla piattaforma PC.

Questa PvP beta avrà una bella durata, dato che la sua data di chiusura è attualmente prevista per il 17 maggio, anche se Blizzard non esclude cambiamenti dovuti alle necessità del testing. Dato che questa è una versione parziale e in via di sviluppo di Overwatch 2, non tutte le funzionalità saranno presenti, e gli sviluppatori avvisano che la localizzazione del gioco non è ancora completa al 100%. Saranno in ogni caso presenti il nuovo eroe Soujorn e le modifiche agli eroi, inclusi i rework di Orisa e Doomfist. Chiudiamo lasciandovi i requisiti hardware della PvP Beta.

Minimi (per 30fps):

Sistema operativo: Windows 7 / Windows 8 / Windows 10 64-bit (ultimo Service Pack)

Processore: Intel Core i3 o AMD Phenom X3 8650

Video: NVIDIA GeForce GTX 600 o ATI Radeon HD 7000 o superiore

Memoria: 6 GB di RAM

Archiviazione: 50 GB di spazio libero su disco

Consigliati (per 60fps con impostazioni medie):

Sistema operativo: Windows 10 64-bit (ultimo Service Pack)

Processore: Intel Core i7 o AMD Ryzen 5

Video: NVIDIA GeForce® GTX 1060 o AMD R9 380

Memoria: 8 GB di RAM

Archiviazione: 50 GB di spazio libero su disco