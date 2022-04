Starfield: Bethesda ci parla della colonna sonora e del sound design

Continua la serie di appuntamenti di Nel campo stellare, collana di dev diary che vedono varie personalità di Bethesda alternarsi per parlare di specifici aspetti di Starfield. L’episodio odierno è dedicato a un aspetto importantissimo per ogni gioco che vuole creare un’atmosfera adeguata: la colonna sonora. A parlare dell’argomento ci pensano il noto compositore Inon Zur (Dragon Age: Origins, Fallout: New Vegas, Fallout 4, Syberia: The World Before) e il direttore audio di Bethesda Mark Lampert.

“Starfield è il progetto più ambizioso cui abbia mai lavorato,” ha dichiarato Zur. “È un gioco vasto ambientato in un luogo vasto, ma soprattutto si pone grandi domande, domande filosofiche e importanti, che di solito la gente non si preoccupa di porsi o non osa fare”. Il prossimo titolo di Bethesda uscirà su PC e Xbox Series X|S il prossimo 11 novembre, e farà parte dell’offerta Xbox Game Pass fin dal day one.