Devil May Cry 5 ha venduto oltre 5 milioni di copie

Capcom ha annunciato che le vendite di Devil May Cry 5 hanno raggiunto e superato il traguardo delle 5 milioni di unità piazzate sin dal lancio, avvenuto ormai tre anni fa.

Si tratta di un ottimo risultato per lo stylish action della compagnia di Osaka, che ha potuto godere anche di un’ottima riedizione per le console dell’attuale generazione. Un’opera di rimaneggiamento decisamente riuscita, quella della Special Edition, che senz’altro ha contribuito al successo del gioco.

Ora che Devil May Cry 5 è compatibile nativamente con Steam Deck, poi, di sicuro le vendite del gioco continueranno a crescere nel tempo.

