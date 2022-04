Dying Light 2 si aggiorna con il New Game+

È da qualche tempo che Techland parla dell’intenzione di aggiornare il suo Dying Light 2 con il New Game+, modalità molto richiesta dalla comunità dei giocatori. Ebbene, pare che l’attesa sia finita: la tanto attesa modalità è ora disponibile sull’open world a tema zombie, e giusto per assicurarsi che nessuno arrivi impreparato all’appuntamento lo studio ha anche preparato un trailer di presentazione.









Sbloccata una volta che avremo finito il gioco, la modalità New Game+ ci permetterà di ricominciare dall’inizio la storia mantenendo tutti i livelli, oggetti e armi che abbiamo ottenuto, con l’unica eccezione degli strumenti da Nightrunner. Non solo: in questa seconda scampagnata per le vie della città in rovina troveremo anche qualche novità ad attenderci. Techland ha infatti introdotto 30 nuovi inibitori sparsi per gli angoli più nascosti del mondo di gioco, e la nuova rarità Leggendaria per le armi. Naturalmente, anche i nemici si adatteranno al nostro livello, quindi aspettatevi scontri belli tosti. In aggiunta, l’aggiornamento 1.3.0 di Dying Light 2 ha anche sistemato vari bug e introdotto uno slider per il Field of View su console.