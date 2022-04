Activision Blizzard: gli azionisti approvano l'offerta di acquisizione

Nel corso delle ultime ore, si è tenuto un incontro molto importante per il futuro di Activision Blizzard. Come rivelato tramite comunicato ufficiale, gli azionisti della compagnia sono stati chiamati a decidere a proposito dell’acquisizione da parte di Microsoft, annunciata per la prima volta lo scorso gennaio. Il risultato, per la verità piuttosto prevedibile, ha visto più del 98% degli azionisti votare a favore di questo passaggio di consegne, ma questo non significa che il percorso sia completo.

Il processo di acquisizione di Activision Blizzard, che verrà a costare alla Casa di Redmond ben 70 miliardi di dollari, dovrà infatti superare la revisione della Federal Trade Commission americana prima di ricevere l’approvazione finale. Qualora tutto dovesse andare in porto, l’operazione sarà completata entro il 30 giugno 2023.