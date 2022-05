The Gunk arriva su Steam con photo mode e nuovo trailer

Come promesso qualche mese fa, The Gunk è ora disponibile anche su Steam al prezzo di 24,99€. Creato da Image & Form, il gioco in questione è un action che ci vede impegnati a ripulire un tranquillo pianeta da una sorta di melma schifosissima che ne ha ricoperti gli ambienti, corrompendone fauna e flora. L’approdo sul negozio digitale di Valve arriva accompagnato da un nuovo trailer, che oltre a mettere in mostra la prima opera 3D di creatori di SteamWorld raccoglie anche i migliori giudizi della critica. Ricordiamo che di recente The Gunk si è anche aggiornato con una pratica modalità photo mode, che siamo sicuri qualcuno qui in redazione starà già addocchiando.