Destiny 2: al via la nuova edizione dei Giochi dei Guardiani

Sono partiti da poche ore i Giochi dei Guardiani, il tradizionale evento primaverile di Destiny 2 che vede gli appartenenti alle tre classi giocabili andare alla conquista di medaglie per far trionfare la propria squadra.









Cacciatori, stregoni e titani possono partecipare a una serie di attività legate all’evento gratuito, ottenendo punti per sé e per la propria squadra. I guardiani torneranno dal tronomondo di Savathûn, si riscalderanno con la nuova playlist di allenamento e poi affronteranno la playlist degli assalti competitivi per guadagnare medaglioni degli assalti e raggiungere punteggi elevati ogni settimana. Entrambe le playlist offriranno inoltre l’opzione di gioco in solitaria, pensata per coloro a cui piace fare una bella sudata. Sarà inoltre possibile contribuire al successo della propria squadra con l’alloro ottenuto giocando a gran parte delle attività PvE durante l’evento. In palio ricompense come la mitragliatrice esotica Erede Legittimo e il suo catalizzatore, una mitraglietta leggendaria, una nave esotica e tanto altro.

Ogni fine settimana si terrà una cerimonia del podio che assegnerà a ciascuna classe un’aura d’oro, d’argento o di bronzo a seconda della posizione raggiunta in classifica. La classe vincente sarà comunicata durante la cerimonia di chiusura dei Giochi dei Guardiani del 24 maggio e riceverà un trofeo che sarà esposto alla Torre per il resto dell’anno.