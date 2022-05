Dead or Alive 7 era in via di sviluppo, ma è stato cancellato

Brutte notizie per gli appassionati di Dead or Alive. Come segnalato da Wccftech, di recente Hiroaki Morita di Team Ninja ha spiegato tramite Twitter come i lavori su Dead or Alive 7 avessero preso il via poco dopo il lancio del sesto capitolo (che, come ricorderete, è avventuo nel 2019); ma, di lì a pochi mesi, il progetto sarebbe stato cancellato da Koei Tecmo e il team di sviluppo dissolto. L’evento, oltretutto, sarebbe avvenuto a poca distanza dall’addio di Yohei Shimbori, storico direttore della serie.

Questo, naturalmente, non significa che Dead or Alive 7 non possa tornare in futuro, ma di sicuro non è uno sviluppo positivo per chiunque sperasse di vedere un nuovo capitolo della serie a breve termine.