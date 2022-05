Dark Souls: i server PC torneranno online, promette Bandai Namco

Ricorderete sicuramente come, ormai qualche mese fa, Bandai Namco avesse deciso di mandare offline i server dei tre capitoli della serie Dark Souls su PC. La decisione era stata presa a causa di una grave vulnerabilità di sicurezza del comparto online, così da evitare potenziali problemi ai giocatori. Già allora, gli sviluppatori avevano promesso di essere al lavoro su una soluzione, ma il silenzio radio delle ultime settimane ha fatto sorgere qualche dubbio ai giocatori.

Come possiamo leggere su Reddit, uno di questi ha contattato il supporto di Bandai Namco, la cui risposta non si è fatta attendere. “Possiamo confermare che gli sviluppatori sono al lavoro per risolvere il problema in questione e far tornare online i server di Dark Souls su PC prima possibile”, si legge nella mail. La risposta, purtroppo, chiarisce come al momento non sia disponibile una finestra temporale per questo ritorno. Aspetteremo pazienti.