Diablo Immortal: Blizzard presenta il Regno della Dannazione

Blizzard Entertainment ha di recente pubblicato un nuovo blog dedicato a Diablo Immortal, e nello specifico a una delle aree che ci troveremo a visitare nella nostra caccia ai frammenti della Pietra del Mondo: il Regno della Dannazione. Come possiamo intuire dal nome, questo accogliente posticino è casa di demoni di ogni tipo, ed è in particolare lo scranno prediletto di Skarn. Questo demoniaco signore è la mente dietro la ricerca dei vari frammenti, per i quali ha naturalmente dei piani che toccherà a noi sventare.

Il blog presenta anche alcune delle sottoaree che andremo a visitare nel Regno della Dannazione. È il caso, per esempio, della Foresta del Tormento, dove i demoni che hanno deluso Skarn hanno visto fondere i loro stessi corpi con parti del reame come punizione; non possiamo fare a meno di pensare che qua ci sia un po’ di ispirazione dantesca, perfettamente in tema. Il tour prosegue poi con Le Ultime Vestigia, accampamento angelico che rappresenta un raro momento di quiete all’interno di questo demoniaco regno.

La presentazione si chiude introducendo alcune delle attività speciali del Regno della Dannazione: i Portali Demoniaci saranno aperture a tempo nelle quali potremo intrufolarci per rispedire i demoni da dove vengono, e ottenere bottino aggiuntivo per un massimo di tre volte al giorno. Per i più temerari c’è poi la spedizione nella Fossa dell’Angoscia, dove troveremo ad aspettarci il temibile demone Zaka. Ricordiamo che Diablo Immortal arriverà non sono su dispositivi mobili, ma anche su PC il prossimo 2 giugno.