Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes potrebbe uscire anche su Switch

Proprio nella giornata di oggi si prepara a sbarcare su PC e console Eiyuden Chronicle: Rising. Come probabilmente già saprete, il titolo in questione deve servire da prequel di Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes, JRPG fortemente ispirato a Suikoden il cui lancio è previsto per il 2023. Il fatto che Rising esca anche su Switch, però, ha portato alcuni interessati alla creazione di Rabbit & Bear Games a chiedersi se questa fosse una sorta di conferma di un futuro arrivo di Hundred Heroes anche sulla console ibrida di Nintendo.

La realtà fondata da Yoshitaka Murayama e Junko Kawama ha chiarito la questione tramite un aggiornamento su Kickstarter. Nessuna conferma, per ora, ma il team ha fatto sapere di essere al lavoro per verificare la fattibilità tecnica di una versione per Nintendo Switch. Staremo a vedere.