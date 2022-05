Gotham Knights: pubblicato un lungo video di gameplay

È passato un bel po’ di tempo dall’ultima volta che abbiamo visto Gotham Knights in azione, e a quanto pare per farsi perdonare WB Games Montreal ha deciso di fare le cose in grande. Lo studio ha infatti condiviso ben tredici minuti di gameplay del suo action RPG, che mostrano il duo Nightwing e Red Hood darsi da fare per ripulire le strade della città dai criminali che la infestano. Oltre a mostrare un’abbondante dose di combattimenti, il gioco mette in luce anche le differenze stilistiche fra i due personaggi: Nightwing è più agile e acrobatico, mentre a Red Hood piace prendere a pistolate i nemici (i proiettili sono non letali, naturalmente).









Ciascun vigilante avrà la sua Batcycle, una motocicletta personalizzata che potrà utilizzare per spostarsi più rapidamente per le vie della città e dare la caccia a criminali motorizzati. E dove non arriva la motocicletta, ci penseranno le abilità di movimento dei personaggi: Nightwing ha accesso al suo Flying Trapeze, mentre Red Hood si sposta utilizzando doppi salti mistici. Il video mostra anche un’occhiata più dettagliata all’aspetto RPG del gioco: di ciascun eroe potremo personalizzare equipaggiamento e statistiche. Arriva poi il turno di una sezione stealth, che vede Nightwing impegnato a scoprire ulteriori dettagli sulla Corte dei Gufi, il nemico principale del gioco.

Gotham Knights uscirà il prossimo 25 ottobre su PC (Steam, Epic Games Store), PS5 e Xbox Series X|S.