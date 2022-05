Songs of Conquest è disponibile su PC in Accesso Anticipato

Il publisher Coffee Stain e gli sviluppatori di Lavapotion hanno pubblicato Songs of Conquest nel programma di Accesso Anticipato sulle principali piattaforme digitali per PC.









Songs of Conquest è un videogioco di ruolo strategico ispirato ai grandi classici del genere, tra cui è impossibile non citare Heroes of Might & Magic, Age of Wonders e lo storico Master of Magic. Nel gioco prendiamo il comando di potenti maghi chiamati Wielder per avventurarci in lande inesplorate e muovere battaglia contro gli eserciti che osano opporsi al nostro dominio.

La versione in Accesso Anticipato disponibile su Steam, GOG ed Epic Games Store presenta quattro fazioni giocabili, due campagne single player e una modalità skirmish. Naturalmente ulteriori contenuti verranno aggiunti nel corso del periodo di Early Access.