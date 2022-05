FIFA continuerà a realizzare videogiochi di calcio senza Electronic Arts

Dopo il turbolento divorzio tra FIFA ed Electronic Arts, la federazione calcistica mondiale ha fatto sapere di essere al lavoro con diversi partner per la realizzazione di più videogiochi di calcio in uscita nel breve e medio periodo.

In un comunicato stampa diffuso nelle scorse ore, la FIFA ha precisato di aver concesso a Electronic Arts un’estensione della licenza per un altro simulatore calcistico (FIFA 23), il cui lancio è previsto più avanti nell’anno in corso, ma sta già collaborando con altri studi e publisher per lo sviluppo e la pubblicazione di videogiochi simulativi e non su licenza ufficiale. In futuro, infatti, la federazione concederà la licenza in maniera non esclusiva, permettendo così a più sviluppatori e publisher di realizzare videogiochi a tema.

Il primo di questi titoli verrà pubblicato entro fine anno: si tratterà di un videogioco non simulativo che vedrà la luce in concomitanza con il Mondiale in programma in Qatar a dicembre. Dopodiché, il primo simulatore calcistico vero e proprio uscirà nel 2024, anche se per ora non si sa chi è al lavoro su questo progetto.

Condividi con gli amici Inviare