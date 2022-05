Sony: l'acquisizione di Bungie verrà completata entro il 2022

Ricorderete come qualche giorno fa avessimo scritto di come l’acquisizione di Bungie da parte di Sony avesse attirato l’attenzione della Federal Trade Commission americana, e come questo sviluppo avrebbe potuto portare a slittamenti temporali dell’effettiva finalizzazione. In questo senso, Sony sembra invece essere più ottimista. Nel corso dell’ultimo resoconto finanziario, la compagna ha infatti chiarito come le proiezioni per i ricavi subiranno una flessione nel corso dei prossimi mesi, e che “questa previsione si basa sull’assunto che l’acquisizione di Bungie, Inc., attualmente in via di revisione da parte delle autorità competenti, si chiuderà entro il 31 dicembre 2022.” Naturalmente, solo il tempo potrà dire se gli analisti Sony ci avevano visto giusto.

