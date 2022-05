Call of Duty: Activision svela i primi dettagli di Project Aurora

Activision ha diffuso i primi dettagli su Project Aurora, nome in codice di un nuovo Call of Duty mobile che si pone l’obiettivo di “unire in una community globale e inclusiva amici, famiglie e persone di tutto il mondo, grazie a un’esperienza battle royale intensa, precisa e di qualità che offra un nuovo modo di giocare.”

La vostra mente sta già volando all’annuncio di Call of Duty Warzone per dispositivi mobili dello scorso marzo? Nel comunicato stampa da poco diffuso da Activision non viene confermato esplicitamente, ma è molto probabile che quest’ultimo e Project Aurora siano la stessa cosa.

Il publisher fa sapere che al momento Project Aurora è nella fase di alpha chiusa di dimensioni limitate. Solamente un numero ridotto di utenti è in grado di partecipare a queste prime sessioni di test volte a identificare e correggere bug, nonché a raccogliere opinioni utili al team di sviluppo.

Questa nuova incarnazione di Call of Duty verrà annunciata ufficialmente prossimamente, ma per il momento dobbiamo accontentarci di questi pochi dettagli.

