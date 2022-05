Western Digital presenta due nuovi prodotti WD_BLACK

Al recente What’s Next Western Digital Event, il noto produttore di hardware ha presentato una serie di nuovi interessanti prodotti. Le novità spaziano dall’ambito cloud, con i primi HDD CMR da 22 TB e SMR da 26 TB, a quello lavorativo, con i potenti SSD NVMe SN740 e l’ecosistema modulare SanDisk Professional Pro-BLADE. Ma a stuzzicare l’appetito di noi giocatori saranno sicuramente i due nuovi prodotti della pregiata linea WD_Black: SN850X NVMe SSD e P40 Game Drive SSD, nati in cooperazione con AMD. Andiamo a vedere più nel dettaglio le caratteristiche di queste due soluzioni per lo storage.

WD_BLACK SN850X NVMe SSD: questa unità SSD interna utilizza la tecnologia PCIe Gen4 e può contare su velocità di 7.300 MB/s , garantendo dunque una latenza ridotta al minimo e tempi di caricamento ridotti al minimo. L’SSD è inoltre compatibile con il software WD_Black Dashboard, che grazie alla sua Game Mode 2.0 (compatibile con Windows) offre ancora maggiori possibilità di potenziare le prestazioni di gioco. Per le versioni da 1 e 2 TB, è inoltre disponibile un dissipatore di opzionale. Il WD_BLACK SN850X NVMe SSD sarà disponibile nei tre modelli da 1, 2 e 4 TB nel mese di luglio 2022 , a partire da un prezzo di 189,99$.

WD_BLACK P40 Game Drive SSD: soluzione portatile per chi non vuole scendere a compromessi in termini di prestazioni. Dotata di un'interfaccia USB Gen 3.2 2×2 e capace di raggiungere velocità di lettura di 2.000 MB/s, l'unità è dotata di un'illuminazione RGB regolabile tramite la WD_BLACK Dashboard. Il WD_BLACK P40 Game Drive SSD sarà disponibile nel corso dell'estate 2022 nei tre modelli da 500 GB, 1 TB e 2 TB, e a partire da un prezzo di 119,99$.