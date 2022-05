Warhammer 40,000: Darktide, continuano i teaser audio

Ci vorrà ancora qualche mese di pazienza prima di poter mettere le mani su Warhammer 40,000: Darktide, ma intanto Fatshark continua a tenere alta l’attenzione con una serie di teaser che aveva preso il via negli ultimi giorni del mese scorso. I brevi video pubblicati sul canale YouTube del publisher contengono messaggi audio che vedono l’agente imperiale Wyrmwood contattare l’equipaggio della Mourningstar, fornendo degli aggiornamenti sulla situazione in quel di Atoma Prime. In questo quarto messaggio, in particolare, la situazione sembra essersi fatta decisamente più critica.









Come sappiamo ormai da tempo, la minaccia che sta prendendo alla sprovvista la città alveare di Tertium è il proliferare di un culto eretico dedito al dio caotico della pestilenza Nurgle. Il messaggio audio fa anche menzione a sei zone attualmente in lockdown: possibile riferimento a quelli che saranno i livelli presenti in Warhammer 40,000: Darktide? In ogni caso, siamo proprio curiosi di vedere dove andranno a finire questi teaser audio. Chissà che la Mourningstar non si decida finalmente a rispondere.