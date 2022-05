SteamWorld: tre giochi non annunciati in via di sviluppo

Thunderful Group ha di recente rilasciato il suo resoconto finanziario per l’ultimo quadrimestre, e al suo interno i fan dell’universo di SteamWorld troveranno sicuramente buone notizie. A pagina 11 del documento possiamo infatti trovare tre titoli non ancora ufficialmente annunciati appartenenti a questo universo narrativo. I giochi in questione sono identificati tramite nomi per uso interno che non vanno confusi con i loro titoli definitivi, e sono:

Strawberry , un puzzle game per dispositivi mobili;

, un puzzle game per dispositivi mobili; Coffee , un city builder in arrivo su PC e console;

, un city builder in arrivo su PC e console; Caramel, uno shooter tattico a turni previsto per PC, console e dispositivi mobili.

A questi tre videogiochi va naturalmente ad aggiungersi SteamWorld Headhunter, action cooperativo annunciato lo scorso novembre che vedrà la serie utilizzare il 3D per la prima volta, e che arriverà su PC e console. Tutti i titoli citati usciranno nel corso del 2023, con l’eccezione di Caramel: per mettere mano a quest’ultimo bisognerà aspettare il 2024.