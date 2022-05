Redout 2 rinviato di alcune settimane, fissata la nuova data di uscita

Avremmo dovuto metterci le mani sopra già tra qualche giorno, invece Redout 2 è stato purtroppo rinviato di alcune settimane. A darne notizia ci hanno pensato direttamente gli sviluppatori, i quali hanno già fissato la nuova data di uscita di questo videogioco di corse futuristiche.

Redout 2 sarà difatti disponibile dal 16 giugno su PC, PS4, PS5, Xbox One, Series X|S e Nintendo Switch. Il tempo di sviluppo addizionale, manco a dirlo, verrà impiegato per correggere gli ultimi bug e far sì che il gioco raggiunga gli scaffali nella sua forma migliore.

Condividi con gli amici Inviare