S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, i lavori sul gioco sono ripresi

Sin dall’inizio dello scoppio della guerra in Ucraina, già dai primi giorni del conflitto, lo sviluppo di S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl (che nel frattempo ha subito un cambio di nome) era stato interrotto per permettere al personale di GSC Game World di mettere in salvo la vita.

Ora però, dopo quasi tre mesi dall’inizio delle operazioni militari e una difficile rilocazione in Repubblica Ceca, i lavori su S.T.A.L.K.E.R. 2 sono ufficialmente ricominciati. Lo veniamo a sapere grazie a un messaggio diffuso direttamente dagli sviluppatori sul server Discord ufficiale dedicato al gioco (via GryOnline). A una precisa domanda di un membro della community, un esponente di GSC Game World ha dichiarato che i lavori stanno proseguendo.

Non si conoscono ulteriori dettagli, ma possiamo immaginare che la difficile situazione in Ucraina e il trasloco nella capitale della Repubblica Ceca avranno avuto sicuramente un impatto sulla tabella di marcia del progetto. Da parte nostra ci auguriamo prima di tutto che gli sviluppatori stiano bene.

