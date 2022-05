Hardspace: Shipbreaker esce dall'Accesso Anticipato

Uno dei titoli più particolari del catalogo di Steam si appresta ad uscire dall’Accesso Anticipato. Stiamo naturalmente parlando di Hardspace: Shipbreaker, gioco sviluppato da Blackbird Interactive e pubblicato da Focus Entertainment che ci vede impegnati a smantellare navi spaziali in disuso. Naturalmente, l’arrivo della versione definitiva coincide con un corposo aggiornamento, che introduce l’atto finale della storia, la possibilità di salvare la partita nel bel mezzo di uno smantellamento, gli achievement e una serie di altre novità. C’è pure un bel trailer.









Nella pagina Steam dedicata al lancio della versione 1.0, possiamo anche leggere qualche dettaglio sulla storia del gioco, nato nel 2016 come parte di un Game Jam. Naturalmente, da allora Hardspace: Shipbreaker ne ha fatta di strada, anche grazie ai quasi due anni trascorsi in Accesso Anticipato. Nel corso dei prossimi mesi, il gioco arriverà anche su PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S, e per gli appassionati delle sue sonorità da space western è ora possibile preordinare la colonna sonora in doppio vinile.