Hangar 13, lo studio di Mafia III, licenzia oltre 50 dipendenti

Brutte notizie per Hangar 13. Come di recente segnalato da Kotaku, lo studio noto per il suo lavoro su Mafia III e il recente Mafia: Definitive Edition ha di recente dovuto licenziare quasi 50 dipendenti della sua sede californiana, su 87 totali. Altri licenziamenti avrebbero colpito le altre due sedi di Hangar 13, ma in questo caso non sono stati forniti numeri. La casa madre 2K ha confermato la cosa, definendo la situazione attuale “un periodo di transizione difficile, ma anche promettente” e reiterando la sua fiducia nel lavoro dello studio di sviluppo. Vale la pena ricordare che poche settimane fa a dire addio agli uffici era stato Haden Blackman, fondatore della realtà californiana.

Attualmente, Hangar 13 è al lavoro su un nuovo titolo ambientato nell’universo narrativo di Mafia, che secondo alcune voci sarà ambientato in Sicilia. Curiosamente, sembra che lo studio sia al lavoro anche su un gioco di golf.